Pierre-Emerick Aubameyang, un retour gagnant

Auteur d'un doublé face au Paris FC, Pierre-Emerick Aubameyang s'est rappelé aux bons souvenirs de sa pige marseillaise lors de la saison 2023-2024. De retour, Aubam a ainsi porté son équipe, preuve que son sens du but est toujours là. Son âme de leader aussi.

Après une semaine de tempête dans la maison olympienne, le calme a fini par revenir sur ce samedi. Les températures avoisinant les 30 degrés et le ciel bleu ont aidé, la victoire de l’OM sur le Paris FC (5-2), aussi. Dans une partie qui aurait pourtant pu tourner au vinaigre avec les deux buts parisiens en début de seconde période, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) a montré ce qu’était le propre des grands joueurs : être décisif au moment opportun.

« Grantatakan » par excellence

Sur le papier, le retour d’Aubameyang à Marseille cet été avait tout de la fausse bonne idée. Après un an à évoluer en Arabie saoudite à Al-Qadisiya – où il a tout de même inscrit 23 buts toutes compétitions confondues – le risque de revenir et de gâcher son premier passage à l’OM était grand. L’imparable buteur l’avait pourtant promis lors de sa présentation : « J e suis revenu, et on va faire du bon boulot » avant d’assurer qu’il n’avait rien perdu de sa superbe dans le Golfe : « J ‘ai progressé techniquement, en jouant à deux attaquants, en décrochant. C’est un bagage en plus dans ma palette. Ce que j’ai perdu ? Je ne sais pas. La vitesse est toujours là. Les buts aussi, d’ailleurs ». Déjà décisif en préparation, notamment face à Aston Villa (3-1), Aubam a ainsi rappelé dès qu’il fallait de nouveau compter sur lui,. dès ce deuxième match de Ligue 1 contre Paris. C’est d’abord lui qui a provoqué le penalty transformé par Mason Greenwood, avant de signer un doublé et de faire rugir le Vélodrome sur chacune de ses célébrations toujours aussi iconiques. Un deuxième but synonyme de break et puis un troisième qui a permis aux Olympiens de se remettre dans le sens de la marche après avoir vu le Paris FC revenir à leur hauteur en début de seconde période. Au micro de BeIN Sports après la rencontre, le numéro 97 n’a donc pas boudé son plaisir : « Ça fait plaisir, je suis super content de cette victoire, c’était important après cette semaine de folie marseillaise ». Roberto De Zerbi a d’ailleurs estimé que ses troupes avaient livré un match d’ « orgueil et caractère », une définition qui colle idéalement à la partition jouée p

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com