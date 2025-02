information fournie par So Foot • 24/02/2025 à 10:38

Waldemar Kita s’inquiète des propos de Pablo Longoria avant OM-Nantes

Après Antoine Kombouaré, place au président.

Les déclarations de Pablo Longoria lors de la défaite marseillaise à Auxerre ce week-end ont fait réagir le petit monde de la Ligue 1, des entraîneurs aux dirigeants. À commencer par Waldemar Kita, qui a posé les bases de potentielles nouvelles polémiques lors match à venir entre l’OM et Nantes dans un court entretien accordé à L’Équipe : « Soit il a des preuves de corruption et il doit les sortir, soit cette attaque n’est pas justifiée, et ça pose un autre problème, celui de créer un doute. Je ne sais pas dans quel état d’esprit seront les arbitres pour notre match à Marseille. » …

RA pour SOFOOT.com