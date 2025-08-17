Waldemar Kita offre une coupe en chocolat à Marquinhos
Gênant.
Comme promis, Waldemar Kita avait un cadeau à offrir au PSG pour célébrer son sacre en Ligue des champions. Quelques minutes avant le coup d’envoi du match entre son FC Nantes et le club de la capitale, le président canari a offert une coupe aux grandes oreilles… en chocolat à Marquinhos .…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
