Un premier club français éliminé en Youth League
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 19:06

Un premier club français éliminé en Youth League

Un premier club français éliminé en Youth League

Nantes U19 2-3 Maccabi Haïfa U19

Buts : Gautier (41 e ) et Dago (90 e ) pour les Canaris // Karagola (4 e ), Grimberg (79 e ) et Levy (83 e ) pour le Maccabi

Les jeunes Canaris ne verront pas les phases finales.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
