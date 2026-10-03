Vozinha regrette sa vie d'avant

Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Devenu le chouchou du public lors du Mondial 2026 après ses performances de haut vol avec le Cap-Vert, Vozinha est entré dans une nouvelle dimension. Mais à 40 ans, le nouveau portier de Colo-Colo, dont le compte Instagram a gagné plus de 28 millions d’abonnés au cours de l’été, semble avoir du mal à vivre son nouveau statut : « J’ai beau être mentalement très fort, personne n’est prêt à devenir célèbre du jour au lendemain. J’ai dû désactiver les notifications sur mon téléphone. Je me réveillais tous les jours avec plus de 300 messages sur WhatsApp car tout le monde a vite récupéré mon numéro » , confie-t-il à France Football.

Avant c’était mieux…

JD pour SOFOOT.com