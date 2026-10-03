Gianluigi Donnarumma a son favori pour le Ballon d’or

Sara perche ti amo Dembélé. Gianluigi Donnarumma a retrouvé de sa superbe en écoeurant les attaquants de l’équipe de France vendredi soir au Stade de France lors du France-Italie en Ligue des Nations. Le portier de la Nazionale a, entre autres, arrêté à bout portant une tentative d’Ousmane Dembélé, son ancien coéquipier du PSG qu’il voit remporter le Ballon d’or pour la deuxième fois d’affilée.

Et Ousmane Ballon d’or ?

Questionné par la Chaîne L’Équipe sur son favori au trophée individuel remis le 26 octobre prochain à Londres, le gardien de Manchester City n’est pas passé par quatre-chemins. « Mon préféré c’est Ousmane Dembélé » , a lâché le géant avec son sourire après le match nul face aux Bleus.…

MBC pour SOFOOT.com