Le hacker qui avait révélé les Football Leaks va perdre son programme de protection

Ca n’annonce rien de bon. Ce vendredi, les avocats du hacker portugais Rui Pinto ont déploré que le programme de protection de leur client, à l’origine des Football Leaks , était sur le point de prendre fin et ce, « sans avoir été entendu au préalable comme l’exige la loi ».

Rui Pinto court désormais un grand danger selon ses défenseurs : « I l perdrait le logement protégé et confidentiel qui lui a été attribué et serait contraint de trouver un nouveau domicile en urgence, sans garantie de maintien de la protection policière », expliquent-ils dans un communiqué, en dénonçant une « décision aux conséquences dramatiques. Les menaces pesant sur lui ne sont pas purement théoriques ; il a été agressé à Lisbonne en avril dernier ». …

JD pour SOFOOT.com