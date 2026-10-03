Gianni Infantino a encore pas mal de soutiens

Vous la voyez venir la réélection dans un fauteuil ? Peu après avoir été lâché par son propre pays, Gianni Infantino s’est relevé vite et bien de ce camouflet. Ce vendredi, l’Union des associations arabes de football (UAFA), qui regroupe 12 pays de la confédération asiatique et 10 du continent africain, lui a apporté son soutien total en vue de sa candidature au poste de président de la FIFA, dont le scrutin est prévu en mars prochain et pour lequel il est toujours seul candidat à l’heure actuelle.

Se souvenir de ses amis

« L’UAFA [réaffirme] son soutien et sa reconnaissance […] envers le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui, pendant plus d’une décennie, a renforcé l’unité au sein de la communauté mondiale du football, a continué à développer et à faire croître ce sport et a étendu sa portée mondiale d’une manière qui sert les intérêts de toutes les parties prenantes et répond aux aspirations des joueurs et des supporters du monde entier », s’est enflammé la Ligue régionale dans un communiqué.…

JD pour SOFOOT.com