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Les supporters du RB Leipzig humiliés par un club amateur
information fournie par So Foot 03/10/2026 à 16:41

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Les supporters du RB Leipzig humiliés par un club amateur

Les supporters du RB Leipzig humiliés par un club amateur

C’est donc ça la définition d’un club en plastique ? A l’occasion de la trêve internationale, le site allemand Die Falsche 9 a établi son classement des clubs dont les supporters se déplacent le plus à l’extérieur, toutes divisions confondues, depuis le début de la saison 2026-2027. Et à ce petit jeu, c’est le VfB Stuttgart qui décroche la timbale. Habitué aux parcages bien garnis, le club souabe ne faillit pas à sa réputation avec une moyenne de 11 500 supporters qui déplacent à chaque rencontre de leur clubs hors de ses bases.

A Leipzig, David a vaincu Goliath

On notera la présence de deux clubs des étages inférieurs à l’intérieur du Top 10 : d’abord le MSV Duisburg, actuel leader de D3, qui occupe une honorable sixième place avec 4825 supporters de moyenne ; et le Dynamo Dresde (D2), dixième, avec 4100 représentants, soit autant que Kaiserslautern et… le Bayern Munich.…

JD pour SOFOOT.com

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