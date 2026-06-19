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Vous reprendez bien du Rab' ?
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 16:32

Vous reprendez bien du Rab' ?

Vous reprendez bien du Rab' ?

En huit ans, Adrien Rabiot est passé du statut de paria, qui a refusé le statut de réserviste pour le Mondial 2018, au patron du milieu de terrain tricolore. Une réussite discrète, presque trop, pour un joueur dont la carrière en club n'a pas toujours été simple, mais dans lesquels il s'est toujours imposé comme l'un des meilleurs joueurs de l'effectif. Tour d'horizon.

L’Europe connaissait Cristiano Ronaldo sous mèches blondes au moment où arrivaient les matchs couperets de Ligue des champions pour le Real Madrid dans les années 2010 ; le monde va désormais connaitre Adrien Rabiot qui a opté pour le même procédé avant le début de ce Mondial. Un changement capillaire qui pour le moment sied à merveille au Duc, auteur d’une passe décisive pour Bradley Barcola et d’une prestation globalement solide face au Sénégal (3-1) pour l’entrée des Bleus dans la compétition.

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Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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