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Le débat Ronaldo-Messi s'invite en politique
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 17:32

Le débat Ronaldo-Messi s'invite en politique

Le débat Ronaldo-Messi s'invite en politique

De quoi enflammer les discussions. Selon une étude menée sur la plateforme Social Science Research Network, les personnes orientées à gauche sur l’échiquier politique auraient plutôt tendance à supporter Lionel Messi, tandis que ceux à droite pencheraient pour Cristiano Ronaldo .

Des résultats tangibles mais pas encore authentifiés

L’étude universitaire nommée « Identité politique au-delà de la politique : les préférences pour Messi ou Ronaldo dans 26 pays » s’est ainsi basée sur un échantillon de 10 661 personnes dans 26 pays, répartis sur six continents entre avril et mai 2026. Selon la méthodologie établie par les chercheurs, les personnes interrogées devaient évaluer les deux joueurs sur une échelle allant de 1 à 7. À partir des réponses collectées, les experts ont ainsi analysé les caractéristiques de chaque enquêté qui permettaient de prédire leur choix. Ces derniers sont donc arrivés à la conclusion que l’idéologie politique était le facteur qui permettait de prédire le plus fortement le choix entre les deux joueurs .…

LB pour SOFOOT.com

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