Lamine Yamal n’est toujours pas prêt à jouer un match entier

Le malheur des uns fait le bonheur des autres et les Saoudiens ne vont pas nous contredire. Revenu pour la première fois sur les terrains une grosse vingtaine de minutes face au Cap-Vert (0-0) depuis sa blessure avec Barcelone en avril dernier, Lamine Yamal ne devrait pas être titularisé tout de suite par Luis de la Fuente. Bien qu’il ait montré l’étendue de son talent, le numéro 19 de la Roja n’est toujours pas à 100 %, et le principal concerné en est conscient.

« C’est trop tôt »

Dans une interview accordée à TVE ce vendredi, la pépite ibérique a tout d’abord rassuré, exprimant se sentir « très bien physiquement et prêt pour dimanche » face à l’Arabie saoudite, pour ce deuxième match du groupe H. Cependant, il est resté lucide sur son état : « C’est trop tôt pour jouer une rencontre entière. Je dois continuer mon processus d’adaptation ». …

EM pour SOFOOT.com