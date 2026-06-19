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La raison inédite de l'absence de fan zone en Turquie
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 17:59

La raison inédite de l'absence de fan zone en Turquie

La raison inédite de l'absence de fan zone en Turquie

Les études avant le foot. Il n’y aura ni fan zone, ni écrans géants samedi en Turquie pour le match de la 2 e journée entre les protégés de Vicenzo Montella et le Paraguay. Une mesure drastique prise par les autorités pour ne pas perturber les examens universitaires.

Une interdiction valable dans tout le pays

La décision a été prise par le Ministère de l’Intérieur et adressé aux adressée aux gouverneurs des 81 provinces du pays via une circulaire motivant l’interdiction de ne pas retransmettre en public cette deuxième rencontre afin « de ne pas distraire » les étudiants.…

LB pour SOFOOT.com

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