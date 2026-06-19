La raison inédite de l'absence de fan zone en Turquie
Les études avant le foot. Il n’y aura ni fan zone, ni écrans géants samedi en Turquie pour le match de la 2 e journée entre les protégés de Vicenzo Montella et le Paraguay. Une mesure drastique prise par les autorités pour ne pas perturber les examens universitaires.
Une interdiction valable dans tout le pays
La décision a été prise par le Ministère de l’Intérieur et adressé aux adressée aux gouverneurs des 81 provinces du pays via une circulaire motivant l’interdiction de ne pas retransmettre en public cette deuxième rencontre afin « de ne pas distraire » les étudiants.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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