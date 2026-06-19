Voici pourquoi les Bleus ne gagneront pas la Coupe du monde
Officiel : la France ne sera pas championne du monde . Du moins il faudra qu’Ousmane Dembélé parvienne à vaincre la terrible malédiction qui frappe les Ballons d’or depuis 1998. Comme le souligne L’Équipe , aucun des sept derniers lauréats du plus beau trophée individuel n’a réussi à être champion du monde la saison qui suit.
R9 en finale… et les autres en quarts
Tout commence avec Ronaldo, déjà diminué pendant toute la compétition de 1998, qui s’incline en finale face à une France pragmatique (3-0), non sans avoir goûté au passage à un solide tampon de Barthez. Une défaite en finale qui reste, avec le recul, le meilleur résultat obtenu par un Ballon d’or. …
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