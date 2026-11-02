« Vous quitterez le club avant nous ! » : la grosse colère des supporters du Havre

« Vous quitterez le club avant nous ! » : la grosse colère des supporters du Havre

Le divorce est consommé entre Blue Crow et une partie des supporters havrais. Dans un communiqué commun baptisé « Blue Crow Out », trois groupes d’ultras, les Kop Ciel et Marine, Barbarians Havrais et HAC Fans ont vivement dénoncé la gestion du propriétaire américain , accusé d’avoir « démantelé le HAC ».

Après la mise à pied de Didier Digard et les départs du président Jean-Michel Roussier et du directeur sportif Demba Ba, les trois groupes regrettent la disparition des figures historiques du club et fustigent la méconnaissance de Blue Crow. « En l’espace de quelques jours, toutes les personnes qui incarnaient le club, qui l’ont fait monter puis maintenu en Ligue 1 ont disparu de l’organigramme. L’union sacrée entre les joueurs, l’entraîneurs et le kop décrétée à l’issue du match contre le PSG a volé en éclats. (…) Vous ne nous ferez pas taire. Vous quitterez le club avant nous ! »…

FL pour SOFOOT.com