Nancy cartonne au Red Star, Reims fait le travail contre Sochaux

Votre soirée n’a probablement pas été aussi chouette que celles des supporters de Nancy. En déplacement au Red Star, les Chardons ont signé un large succès (1-4) . Ces trois points permettent aux hommes d’Oswald Tanchot de revenir sur le podium : avec 22 points après 11 journées, Nancy n’est devancé que par Saint-Étienne (25 pts) et Montpellier (24 pts).

Un péno raté qui coûte cher

L’avance avait déjà été prise à la mi-temps à Bauer. Sur un six mètres joué rapidement, l’ancien Parisien Ilyes Housni est parti à toute vitesse, éliminant Islam Halifa avant de dribbler le gardien pour ouvrir le score ( 0-1, 22 e ). L’égalisation du Red Star n’a pas tardé, avec une frappe croisée de Théo Magnin à la suite d’un corner ( 1-1, 30 e ). Les Audoniens ont même l’occasion de passer devant grâce à un penalty, mais la tentative aux onze mètres de Damien Durand est stoppée par Enzo Basilio (39 e ).…

FL pour SOFOOT.com