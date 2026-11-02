Un entraîneur prend la porte en Serie A, son remplaçant déjà révélé

C’est la crise à l’Udinese . Après dix journées disputées, les Friulani occupent la dix-neuvième place de Serie A avec seulement cinq points au compteur. Le club reste actuellement sur neuf matchs sans victoire, dont une dernière claque face à la Roma samedi dernier (2-5). Suffisant pour sonner le glas de Kosta Runjaic, sur le banc du club depuis 2024 . L’Udinese a officialisé ce lundi le licenciement du coach allemand. Il avait précédemment installé l’Udinese à la douzième place du classement final de Serie A en 2025 et à la dixième place en 2026.

Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell’Udinese! ⚪️⚫️…

FL pour SOFOOT.com