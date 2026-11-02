Un penalty raté sur le gong offre le derby breton à Brest

Lorient 0-2 Brest

Buts : Ajorque (69 e ) et Edjouma (90 e +2) pour les Ti’Zefs

La Bretagne est brestoise ce lundi. Dans un duel du ventre mou de Ligue 1 entre Lorient et le Stade brestois, ce sont bien les Ti-Zefs qui sont sortis vainqueurs (0-2). Les hommes de Julien Lachuer ont toutefois eu un sacré coup de chaud en fin de soirée. Alors qu’ils avaient livré un match sérieux et semblaient tenir leur victoire, un pénalty a été accordé aux Merlus à la toute fin du temps réglementaire à la suite d’une main de Kenny Lala. Mais depuis les onze mètres, Aiyegun Tosin a trouvé le poteau (90 e ). Deux minutes plus tard, Noah Edjouma a réceptionné un centre de Giovani Versini pour valider la victoire des visiteurs ( 0-2, 90 e +2 ). Ascenseur émotionnel.…

FL pour SOFOOT.com