Des peines de prison requises contre des supporters de Brest

Le football qu’on déteste. Des peines allant de quatre mois de prison avec sursis à six mois de prison ferme ont été requises ce lundi par le tribunal correctionnel de Brest à l’encontre de dix ultras du Stade brestois , rapporte L’Équipe . Deux relaxes ont également été demandées.

Les prévenus, âgés de 21 à 35 ans, et dont certains seraient liés à l’ultradroite, appartenaient à un groupe d’une cinquantaine d’individus encagoulés et armés de battes de baseball. Le 20 avril 2025, après un match de Ligue 1 entre Brest et le Lens, ils avaient investi la RN12, l’axe à quatre voies reliant Brest à Rennes, dans le but d’intercepter des véhicules transportant des supporters lensois . Lors de cette opération, une personne avait été blessée à un œil par des éclats de verre à l’intérieur d’un minibus lensois. Un autre véhicule avait vu l’une de ses portes arrachée.…

FL pour SOFOOT.com