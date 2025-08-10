 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vous ne devinerez jamais le nouveau club de Falaye Sacko
information fournie par So Foot 10/08/2025 à 17:10

Vous ne devinerez jamais le nouveau club de Falaye Sacko

Vous ne devinerez jamais le nouveau club de Falaye Sacko

Kamoulox.

Après trois saisons à Montpellier, Falaye Sacko s’en va, loin. Ce dimanche, le défenseur malien s’est engagé avec le Neftçi PFK , en Azerbaïdjan. Un transfert qui n’est certainement dans aucun bingo 2025. Le joueur de 30 ans quitte le MHSC libre de tout contrat et a paraphé un nouveau bail de deux ans avec le Neftçi, avec une pige supplémentaire en option. Au préalable, les dirigeants montpelliérains l’ont libéré de la dernière année de contrat qui lui restait dans l’Hérault.…

TJ pour SOFOOT.com

