Vous n'entendrez pas Grégoire Margotton cet été
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 09:49

À force d’être son sosie vocal, Xavier Domergue a fini par prendre le spot à Grégoire Margotton. Alors que les fans des Bleus sont habitués depuis plusieurs années à alterner entre TF1 et M6 pour regarder jouer les Bleus lors des grandes compétitions internationales, voilà que les téléspectateurs n’auront plus à se soucier de la chaîne de diffusion pour le mondial de cet été . En effet, M6, qui possède 54 des 104 matchs de la compétition, le reste étant encore à distribuer , a décidé de ne pas revendre une partie de ses lots et donc de diffuser l’entièreté des rencontres qu’elle possède , avec notamment Xavier Domergue et Ophélie Meunier aux manettes. Une décision qui touche en premier lieu TF1 , habituel co-diffuseur parmi les chaînes gratuites, et qui pouvait espérer racheter une petite quinzaine de parties.

Des audiences et des pubs

Auprès de L’Équipe , le président du groupe M6, David Larramendy, a confirmé la nouvelle : « Le groupe est très heureux de diffuser la Coupe du monde 2026, tous les Français seront rassemblés devant leurs écrans pour suivre les 54 matches sur M6 et M6+ ». Un choix qui pourrait rapporter gros à la chaîne , puisqu’au delà de concentrer les audiences, alors que les droits avaient été acquis il y a bientôt deux ans, voilà maintenant qu’elle peut commercialiser ses spots de pub.…

JF pour SOFOOT.com

Sport
