Wilfrid Mbappé détricote le mythe du « projet Mbappé »

L’heure de la vérité a sonné. Dans un entretien accordé à Clique pour Canal + (toute la famille va y passer ou… ?), Wilfrid Mbappé est revenu sur sa définition du « projet Mbappé ». Pour rappel, tout cela part d’une rumeur concernant la manière dont Kylian et Ethan Mbappé sont devenus professionnels : un mode de vie fondé sur les sacrifices et l’acharnement. Une sorte de folie pure s’est alors emparée de certains parents d’enfants sportifs, prêts à tout pour voir leur descendance briller dans leur domaine au plus haut niveau .

« C’est quoi le projet Mbappé ? C’est un père qui accompagne son fils sur un rêve, une activité, corrige le père du champion du monde 2018. Mais on le fait tous alors. On a tous des projets Mbappé. Je ne me levais pas à 6h du matin pour aller faire des tours de terrain, je ne faisais pas d’entraînements supplémentaires. Je n’ai pas fait tout cela » …

SW pour SOFOOT.com