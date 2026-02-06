 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wilfrid Mbappé détricote le mythe du « projet Mbappé »
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 11:10

Wilfrid Mbappé détricote le mythe du « projet Mbappé »

Wilfrid Mbappé détricote le mythe du « projet Mbappé »

L’heure de la vérité a sonné. Dans un entretien accordé à Clique pour Canal + (toute la famille va y passer ou… ?), Wilfrid Mbappé est revenu sur sa définition du « projet Mbappé ». Pour rappel, tout cela part d’une rumeur concernant la manière dont Kylian et Ethan Mbappé sont devenus professionnels : un mode de vie fondé sur les sacrifices et l’acharnement. Une sorte de folie pure s’est alors emparée de certains parents d’enfants sportifs, prêts à tout pour voir leur descendance briller dans leur domaine au plus haut niveau .

« C’est quoi le projet Mbappé ? C’est un père qui accompagne son fils sur un rêve, une activité, corrige le père du champion du monde 2018. Mais on le fait tous alors. On a tous des projets Mbappé. Je ne me levais pas à 6h du matin pour aller faire des tours de terrain, je ne faisais pas d’entraînements supplémentaires. Je n’ai pas fait tout cela »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface
    Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface
    information fournie par So Foot 06.02.2026 11:38 

    Il n’y a pas que des belles choses dans la boîte à archives. Retour en 2005 . Jacques Chirac est encore président de la République, Kylian Mbappé n’a même pas sept ans, et Lionel Messi commence à faire ses premiers pas à Barcelone. Pour fêter ça, le prodige à peine ... Lire la suite

  • Le staff XXL au service d’Endrick à Lyon
    Le staff XXL au service d’Endrick à Lyon
    information fournie par So Foot 06.02.2026 10:45 

    Un succès n’arrive jamais seul. Prêté par le Real Madrid cet hiver, le Brésilien de 19 ans s’est adapté à la Ligue 1 avec une facilité presque suspecte. Si les résultats du crack brésilien sont très séduisants (5 matchs, 5 buts, une passe décisive) , il faut dire ... Lire la suite

  • Et si Tottenham était vraiment sur un fil ?
    Et si Tottenham était vraiment sur un fil ?
    information fournie par So Foot 06.02.2026 10:31 

    En route pour faire comme l’année dernière ? En difficulté en championnat, avec une peu reluisante 14 e place, à 9 points de la zone de relégation, Tottenham pourrait bien s’estimer chanceux dans la lutte pour le maintien en Premier League. Après avoir dû batailler ... Lire la suite

  • Florian Thauvin s’aide de la Coupe du monde 2018 au quotidien
    Florian Thauvin s’aide de la Coupe du monde 2018 au quotidien
    information fournie par So Foot 06.02.2026 10:06 

    Huit ans plus tard, la Coupe du monde 2018 n’a jamais quitté Florian Thauvin. Au RC Lens, l’attaquant de 33 ans a installé dans le vestiaire un cadre dans lequel apparaît le trophée. Dans une Ligue 1 qui compte encore huit champions du monde 2018 cette saison, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank