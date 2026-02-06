Et si Tottenham était vraiment sur un fil ?

En route pour faire comme l’année dernière ? En difficulté en championnat, avec une peu reluisante 14 e place, à 9 points de la zone de relégation, Tottenham pourrait bien s’estimer chanceux dans la lutte pour le maintien en Premier League. Après avoir dû batailler toute la saison dernière, achevée à une triste 17 e place, les Spurs ne vont pas beaucoup mieux cette saison et ne comptent que deux petites victoires lors de leurs 10 dernières rencontres. Le nul face à Manchester City obtenu lors de la dernière journée n’a pas vraiment apaisé les esprits , à l’image du coup de gueule du capitaine Cristian Romero, et le coach Thomas Frank est en danger.

La baraka, à fond

Pourtant, la situation pourrait être bien plus alarmante dans le nord de Londres . Car l’ancienne équipe d’Hugo Lloris est celle qui surperforme le plus devant le but au sein du championnat anglais , et de loin ! Avec 35 buts marqués pour 25,07 xG, les Spurs possèdent un ratio de + 9,93. Une marque colossale, loin devant Fulham (15 e , + 6,4) et City (2 e , + 5,4), qui laisse croire que sans une certaine réussite et une efficacité maximale , Tottenham pourrait bien se retrouver à batailler au dessus de la zone rouge. Il va donc falloir continuer à toucher du bois pour les coéquipiers de Romero , alors qu’à l’autre bout de ce classement, Crystal Palace (15 e de PL) doit se languir de son différentiel de – 13.…

JF pour SOFOOT.com