 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le staff XXL au service d’Endrick à Lyon
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 10:45

Le staff XXL au service d’Endrick à Lyon

Le staff XXL au service d’Endrick à Lyon

Un succès n’arrive jamais seul. Prêté par le Real Madrid cet hiver, le Brésilien de 19 ans s’est adapté à la Ligue 1 avec une facilité presque suspecte. Si les résultats du crack brésilien sont très séduisants (5 matchs, 5 buts, une passe décisive) , il faut dire qu’en coulisses l’organisation est de taille. Selon le média espagnol El Chiringuito , l’attaquant est accompagné dans son quotidien en France par pas moins de sept personnes . Et sans compter Pavel Šulc.

Un ex-kiné du Real

La pièce maîtresse du dispositif se nomme Guido Spirandelli. Après quatre saisons au Real Madrid, où il a notamment travaillé avec Jude Bellingham, ce kiné de luxe a quitté la capitale espagnole pour suivre Endrick jusque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et poursuivre leur collaboration.

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface
    Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface
    information fournie par So Foot 06.02.2026 11:38 

    Il n’y a pas que des belles choses dans la boîte à archives. Retour en 2005 . Jacques Chirac est encore président de la République, Kylian Mbappé n’a même pas sept ans, et Lionel Messi commence à faire ses premiers pas à Barcelone. Pour fêter ça, le prodige à peine ... Lire la suite

  • Wilfrid Mbappé détricote le mythe du « projet Mbappé »
    Wilfrid Mbappé détricote le mythe du « projet Mbappé »
    information fournie par So Foot 06.02.2026 11:10 

    L’heure de la vérité a sonné. Dans un entretien accordé à Clique pour Canal + (toute la famille va y passer ou… ?), Wilfrid Mbappé est revenu sur sa définition du « projet Mbappé ». Pour rappel, tout cela part d’une rumeur concernant la manière dont Kylian et Ethan ... Lire la suite

  • Et si Tottenham était vraiment sur un fil ?
    Et si Tottenham était vraiment sur un fil ?
    information fournie par So Foot 06.02.2026 10:31 

    En route pour faire comme l’année dernière ? En difficulté en championnat, avec une peu reluisante 14 e place, à 9 points de la zone de relégation, Tottenham pourrait bien s’estimer chanceux dans la lutte pour le maintien en Premier League. Après avoir dû batailler ... Lire la suite

  • Florian Thauvin s’aide de la Coupe du monde 2018 au quotidien
    Florian Thauvin s’aide de la Coupe du monde 2018 au quotidien
    information fournie par So Foot 06.02.2026 10:06 

    Huit ans plus tard, la Coupe du monde 2018 n’a jamais quitté Florian Thauvin. Au RC Lens, l’attaquant de 33 ans a installé dans le vestiaire un cadre dans lequel apparaît le trophée. Dans une Ligue 1 qui compte encore huit champions du monde 2018 cette saison, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank