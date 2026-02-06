Le staff XXL au service d’Endrick à Lyon

Un succès n’arrive jamais seul. Prêté par le Real Madrid cet hiver, le Brésilien de 19 ans s’est adapté à la Ligue 1 avec une facilité presque suspecte. Si les résultats du crack brésilien sont très séduisants (5 matchs, 5 buts, une passe décisive) , il faut dire qu’en coulisses l’organisation est de taille. Selon le média espagnol El Chiringuito , l’attaquant est accompagné dans son quotidien en France par pas moins de sept personnes . Et sans compter Pavel Šulc.

Un ex-kiné du Real

La pièce maîtresse du dispositif se nomme Guido Spirandelli. Après quatre saisons au Real Madrid, où il a notamment travaillé avec Jude Bellingham, ce kiné de luxe a quitté la capitale espagnole pour suivre Endrick jusque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et poursuivre leur collaboration. …

CM pour SOFOOT.com