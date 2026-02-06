 Aller au contenu principal
Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface
information fournie par So Foot 06/02/2026 à 11:38

Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface

Un passage télé gênant de Lionel Messi à 18 ans refait surface

Il n’y a pas que des belles choses dans la boîte à archives. Retour en 2005 . Jacques Chirac est encore président de la République, Kylian Mbappé n’a même pas sept ans, et Lionel Messi commence à faire ses premiers pas à Barcelone. Pour fêter ça, le prodige à peine majeur est invité sur le plateau de No hay 2 sin 3 , une émission humoristique alors très populaire en Argentine.

Sauf que la séquence n’a rien de très marrante. Les animateurs du programme s’en prennent aux parties intimes du jeune attaquant, dans une sorte de harcèlement en bande organisée. Pris dans ce traquenard en prime time , la Pulga semble ne pas bien comprendre ce qui lui arrive.…

CMF pour SOFOOT.com

