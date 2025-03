Vous n’avez rien compris à la Kings League France

Ah, le nouveau football…

Celui qui se décline sous des formes plus surprenantes les unes que les autres, divise les générations, exacerbe le mépris des intellectuels et abrutit la jeunesse désenchantée. Un des incarnants de ce nouveau phénomène s’appelle la Kings League . Lancée par Gerard Piqué, elle rassemble anciens footballeurs professionnels, streamers, influenceurs et joueurs semi-professionnels autour d’une compétition de football à sept, entre compétitivité et divertissement. Alors on s’est demandé si vous, nos chers lecteurs, aviez compris quelque chose à la Kings League ? Sans surprise, vous étiez 91 % à répondre que « non », vous n’aviez rien compris à cette nouveauté. Ou vous n’en avez simplement rien à faire. Oui, c’est peut-être plus ça.…

RA pour SOFOOT.com