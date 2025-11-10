«Vous avez essayé de me faire passer pour un facho» : Chevalier parle d'erreur

Lucas Chevalier qui regarde LCP, on l’avait pas vu venir celle-ci.

Le gardien du PSG a passé une sale journée dimanche. Il a encaissé deux buts par une équipe sans attaquant de pointe, et a été critiqué pour avoir liké un contenu politique. Dans cette vidéo, on voit un des vice-présidents des Républicains Julien Aubert afficher son soutien au Rassemblement National. Dans l’extrait, diffusé sur LCP, l’ancien député du Vaucluse relativise l’héritage du Maréchal Pétain et des troupes nazies au sein du RN, affirmant ceci : « Je ne vais pas reprocher à Mme Marine Le Pen ce qu’a fait son père, de la même manière qu’elle n’est pas responsable de ce qu’a fait son grand-père. » …

UL pour SOFOOT.com