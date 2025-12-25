Légende de Nottingham Forest, John Robertson est mort

Nottingham Forest a annoncé ce jeudi le décès de John Robertson, ancienne légende du club, à l’âge de 72 ans . L’ailier écossais avait porté les couleurs des Reds pendant quatorze saisons (1970-1983 et 1985-1986), remportant au passage deux Coupes des clubs champions et un titre de champion d’Angleterre . « Véritable légende de notre club et double vainqueur de la Coupe d’Europe (des clubs champions en 1979 et 1980), le talent inégalé, l’humilité et le dévouement indéfectible de John à Nottingham Forest ne seront jamais oubliés » , a écrit le club dans son communiqué.

TB pour SOFOOT.com