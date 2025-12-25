 Aller au contenu principal
Lassine Sinayoko, l'agile du Mali
information fournie par So Foot 25/12/2025 à 17:50

De retour en forme avec Auxerre avant la Coupe d'Afrique des nations, Lassine Sinayoko porte une grande partie des espoirs du Mali dans le tournoi. Une pression que l'attaquant de 26 ans se doit d'assumer, alors que les Aigles jouent déjà une partie de leur avenir face à l'épouvantail marocain.

S’il avait fallu miser sur un mec, il n’aurait certainement pas eu la faveur des pronostics. Et pourtant, au moment de se trouver un homme pour débloquer un match jusqu’alors verrouillé face à la Zambie, c’est bien lui qui s’en est chargé. Un corner très mal défendu, un ballon qui traîne : il n’en fallait pas plus à Lassine Sinayoko pour crocheter le dernier défenseur et envoyer une praline sous la barre, pensant que son sixième but en 20 sélections offrirait alors la victoire au Mali.

[⚽ VIDÉO BUT] 🏆 #CAN2025 #MALZAM 🇲🇱🤯 Lassine Sinayoko délivre le Mali sur un but gag ! 😬 Quelle erreur de la défense zambienne sur corner ! 🔥 1-0 pour les Maliens !#beINCAN2025 https://t.co/hPewbSO4B6…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank