Marouane Chamakh offre un beau cadeau au maire de New York

Le Père Noël n’est plus une ordure.

Alors que le maire de New York, Zohran Mamdani a récemment déclaré penser chaque matin à trois anciens joueurs d’Arsenal (dont il est fan), parmi lesquels Marouane Chamakh, ce dernier a tenu à lui offrir un joli cadeau pour Noël . « Je savais qu’il était supporter d’Arsenal, ça m’a fait chaud au cœur , a affirmé l’ancien bordelais au media TFT Morocco, en marge de l’ouverture de la CAN. Et le fait de le voir soutenir le Maroc lors du premier match, ça m’a donné des frissons. Donc je me suis permis de lui offrir un de mes derniers maillots de Ligue des champions. » …

TB pour SOFOOT.com