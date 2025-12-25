 Aller au contenu principal
Vitinha annonce la couleur pour 2026
information fournie par So Foot 25/12/2025 à 17:40

Encore une preuve que l’appétit vient en mangeant.

Métronome d’un PSG (presque) inarrêtable en 2025, Vitinha s’est affirmé comme une star de tout premier plan dans le monde du football au cours de l’année écoulée . Mais ne lui demandez pas de s’en satisfaire. « Ce fut une année parfaite, mais je vise encore plus haut » , a-t-il confié à O Jogo , après s’être vu remettre le trophée de joueur portugais de l’année par le journal. Une ambition qui concerne en premier lieu le PSG, bien décidé à défendre tous ses titres (et en particulier la Ligue des champions) : « En club, nous voulons gagner tous les matchs pour lesquels nous sommes en lice » .…

