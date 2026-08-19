Toulouse boucle l'arrivée d'un jeune milieu danois

Une attraction à Toulouse. Le Téfécé a acté ce mercredi l’arrivée de Thomas Jørgensen, jeune milieu danois de 20 ans, dans ses rangs . Jørgensen arrive en provenance du Viborg FF, club du championnat danois.

Le nouveau Pitchoun rejoint la Ville rose pour un montant estimé aux alentours des 7,5 millions d’euros. La durée du contrat liant le joueur à son nouveau club n’a pas encore été précisée. On notera cependant la vidéo sympathique du Téfécé pour annoncer l’arrivée de Jørgensen.…

ABS pour SOFOOT.com