Toulouse boucle l'arrivée d'un jeune milieu danois
Une attraction à Toulouse. Le Téfécé a acté ce mercredi l’arrivée de Thomas Jørgensen, jeune milieu danois de 20 ans, dans ses rangs . Jørgensen arrive en provenance du Viborg FF, club du championnat danois.
Le nouveau Pitchoun rejoint la Ville rose pour un montant estimé aux alentours des 7,5 millions d’euros. La durée du contrat liant le joueur à son nouveau club n’a pas encore été précisée. On notera cependant la vidéo sympathique du Téfécé pour annoncer l’arrivée de Jørgensen.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer