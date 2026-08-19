Le PSG s'étonne du rapport d'arbitrage sur l'expulsion de Nuno Mendes

Ce qui s’appelle battre le fer tant qu’il est chaud. Selon les informations de RMC Sport, le PSG s’est étonné de la virulence du rapport d’arbitrage sur l’expulsion de Nuno Mendes durant le Trophée des champions perdu face à Lens (1-0).

Jérémie Pignard dans le viseur parisien

Dans le rapport, l’arbitre a ainsi indiqué que Nuno Mendes a effectué « un coup violent en dehors du jeu », ce que conteste le PSG qui estime que le jeu avait repris. Si le club de la capitale questionne le rapport, il ne conteste en revanche pas le carton rouge reçu par l’international portugais. Le board lensois , par l’intermédiaire de Jean-Louis Leca à la mi-temps, s’était également indigné du carton rouge donné à Kyllian Antonio en fin de première période.…

LB pour SOFOOT.com