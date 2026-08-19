Corentin Tolisso se satisfait du match nul face à Fenerbahçe
Pas d’avance, mais pas de retard. Au micro de Canal+ à la fin de la rencontre entre Fenerbahçe et l’Olympique lyonnais (1-1), Corentin Tolisso a fait part de ses regrets de ne pas avoir pu tenir le 1-0 plus longtemps en seconde période mais s’est satisfait d’avoir ramené un match nul .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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