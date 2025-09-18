 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Volley, l'équipe de France éliminée du championnat du monde
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 17:19

Volley, la France s'incline face à l'Argentine

Volley, la France s'incline face à l'Argentine

L'équipe de France hommes de volley, double championne olympique, a été éliminée jeudi avant même les huitièmes de finale du championnat du monde aux Philippines.

Les volleyeurs français se sont inclinés face à l'Argentine (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15), encaissant au total deux défaites pour une seule victoire en phase de groupes.

Quatrième nation au classement mondial, la France figurait parmi les favoris du tournoi.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Sport
