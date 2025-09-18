Volley, l'équipe de France éliminée du championnat du monde

Volley, la France s'incline face à l'Argentine

L'équipe de France hommes de volley, double championne olympique, a été éliminée jeudi avant même les huitièmes de finale du championnat du monde aux Philippines.

Les volleyeurs français se sont inclinés face à l'Argentine (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15), encaissant au total deux défaites pour une seule victoire en phase de groupes.

Quatrième nation au classement mondial, la France figurait parmi les favoris du tournoi.

(Rédigé par Blandine Hénault)