Strasbourg enfonce un peu plus l'Olympique de Marseille dans la crise

Après une semaine tumultueuse du côté de la cité phocéenne avec comme point d'orgue le départ de Roberto De Zerbi mercredi, les Marseillais et les Strasbourgeois sont repartis dos-à-dos alors que l'OM comptait deux buts d'avance à l'heure de jeu.

Marseille 2-2 Strasbourg

Buts : Greenwood (14 e ), Gouiri (47 e ) pour les Phocéennes // Nanasi (74 e ), Panichelli (90e+7 SP) pour le RCSA

Depuis bien longtemps les tribunes du Vélodrome n’avaient pas grondé aussi fort. Si la zone réservée au Commando Ultra était fermée après l’usage massif d’engins pyrotechniques face à Lens, les ultras marseillais ont décidé de faire une grève lors des quinze premières minutes de la rencontre. Malgré l’absence de bruit venu des virages, les supporters présents en latérales n’ont pas hésité à conspuer leurs joueurs au moment de la sortie des deux équipes sur le terrain, accueillis également par des banderoles disséminées un peu partout dans l’enceinte du boulevard Michelet. Une ambiance hostile, austère et délétère pour les Phocéens qui ont toutefois longtemps cru tenir leur succès avant qu’un penalty strasbourgeois ne vienne réduire à néant les espoirs marseillais.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com