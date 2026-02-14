Le Bayern corrige le Werder
Werder 0-3 Bayern
Buts : Kane (SP 22 e , 25 e ) et Goretzka (70 e )
Le Bayern poursuit sa série d’invincibilité. Opposés au Werder Brême, les Bavarois ont dominé leur adversaire de la première à la 90 e minute et en s’imposant sur un score final de trois à zéro, notamment grâce au doublé du buteur en série Harry Kane.…
LB pour SOFOOT.com
