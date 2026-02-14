Service minimum pour Manchester City face à Salford
Manchester City 2-0 Salford
Buts : Dorrington (6 e CSC), Guéhi (81 e ) pour les Cityzens
Pas de mauvaise surprise. Malgré une composition qui n’avait rien d’une équipe B, Manchester City a eu du mal à se montrer efficace face à Salford, pensionnaire de League Two. Les protégés de Pep Guardiola se sont imposés sur la plus petite des marges grâce au but inscrit contre son camp par Alfie Dorrington (1-0).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer