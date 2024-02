Voitures électriques : le gouvernement met fin au leasing social, victime de son succès

Le leasing social n'aura duré que six semaines. Lancé le 1er janvier 2024, ce dispositif a séduit les Français, à tel point que 50 000 commandes de voitures électriques ont été passées en un mois, soit le double de ce qui était prévu pour l'ensemble de l'année. Il n'y a donc plus assez d'argent pour financer la mesure, qui va prendre fin, selon Les Échos.

En seulement un mois, plus de 90 000 demandes avaient été enregistrées et 50 000 d'entre elles ont été validées. Au départ, il était prévu de réaliser 20 000 à 25 000 commandes en leasing en 2024 et le double en 2025. L'État, qui avait prévu 300 millions d'euros d'investissement pour cette année, va donc doubler la note et mettre un terme au leasing social, faute de moyens. En effet, chaque location de voiture lui coûte 13 000 euros. L'automobile en leasing social a déjà fait le plein

Un autre facteur d'échec, selon le gouvernement, c'est aussi la capacité trop faible des producteurs français à produire des véhicules made in France. Seules les voitures construites en France ou en Europe sont en effet éligibles. Dimanche, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Roland Lescure, les a exhortés à « accélérer la cadence ».

Selon une source citée par Les Échos , un décret actant la fin de la mesure sera publié « dans les tout prochains jours », précise la même