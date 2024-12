information fournie par So Foot • 19/12/2024 à 19:54

Voitures de deux entraîneurs de Colomiers incendiées : deux hommes écroués, dont le père d’un joueur

Ça, c’est du fait div’.

Fin octobre, deux voitures, appartenant à deux entraîneurs des U11 de l’US Colomiers (Haute-Garonne) nommés Kader et Jordi, avaient pris feu quasiment en même temps, la maison d’un de ces deux éducateurs ayant même été ravagée par les flammes. Cette semaine, tout s’est accéléré : trois hommes, dont le père d’un des joueurs de l’équipe, ont été mis en examen pour « destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes ». Deux d’entre eux (dont le père du joueur, âgé de 38 ans et qui n’aurait pas digéré la non titularisation de son fils pour un tournoi) ont été écroués , le troisième placé sous contrôle judiciaire.…

JB pour SOFOOT.com