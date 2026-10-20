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Voilà pourquoi le PSG a tout intérêt à voir Désiré Doué marquer
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 17:49

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Voilà pourquoi le PSG a tout intérêt à voir Désiré Doué marquer

Voilà pourquoi le PSG a tout intérêt à voir Désiré Doué marquer

Les Barcelonais sont prévenus. Arrivé lors de la fenêtre estivale 2024 dans la capitale, Désiré Doué avait pris quelques mois à s’acclimater à la pression du Parc des Princes. Une fois ce cap passé, la magie du gamin de 21 ans n’a pas tardé à faire effet à travers toute l’Europe.

Le porte bonheur des Parigots

Son premier but avec Paris ? Le 10 décembre 2024 à Salzbourg, en Ligue des champions. Depuis, le jeunot a planté à 31 autres reprises . Des buts répartis sur 28 rencontres. La folie ? Ces 28 matchs ont été remporté par le Paris Saint-germain. Concrètement, prolongeant une série qu’on avait déjà pointée il y a neuf mois, à chaque fois que Doué marque, Paris gagne .…

AC pour SOFOOT.com

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