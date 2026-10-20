Salah chambre Beşiktaş et son président

Salah-mèche est en feu. L’arrivée de Mohamed Salah en Turquie a rendu dingue tous les supporters de Trabzonspor, ses performances les rendent accro. Si les dessous de son débarquement chez les Bordo-Mavi est douteux, comme souvent en Turquie, le roi égyptien n’a rien perdu de son niveau monstre.

Comme expliqué plus tôt, en neuf sorties, la légende de Liverpool a envoyé neuf buts et délivré quatre passes décisives à ses potes. Pas mal pour un ailier de 34 ans que beaucoup enterraient après une dernière saison en demi teinte en Angleterre.…

AC pour SOFOOT.com