Salah chambre Beşiktaş et son président
Salah-mèche est en feu. L’arrivée de Mohamed Salah en Turquie a rendu dingue tous les supporters de Trabzonspor, ses performances les rendent accro. Si les dessous de son débarquement chez les Bordo-Mavi est douteux, comme souvent en Turquie, le roi égyptien n’a rien perdu de son niveau monstre.
Comme expliqué plus tôt, en neuf sorties, la légende de Liverpool a envoyé neuf buts et délivré quatre passes décisives à ses potes. Pas mal pour un ailier de 34 ans que beaucoup enterraient après une dernière saison en demi teinte en Angleterre.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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