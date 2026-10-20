Une légende finlandaise va raccrocher les crampons

Ferme la porte, il n’y a plus Pukki et le sas. Vous vous souvenez tous du début de saison 2019-2020 de Teemu Pukki, alors attaquant de Norwich et meilleur buteur de la Premier League après trois journées . Buteur contre Liverpool, Chelsea et Manchester City, le Finlandais avait enchanté la Premier League. Mais tout ça, c’est bientôt fini puisque le meilleur buteur de l’histoire de son pays raccroche , comme son club l’a annoncé ce mardi. Il ne reste donc plus que quatre matchs avec l’HJK Helsinki pour admirer Pukki, lui qui fera ses derniers pas sur un terrain le 8 novembre contre l’AC Oulu, à l’âge de 36 ans.

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LP pour SOFOOT.com