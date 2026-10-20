Le multiplex de Ligue 3 déjà tout chamboulé ?

Petit à petit, on trouvera la bonne solution. Initialement diffusé le samedi à 14h45, le multiplex de Ligue 3 pourrait être déplacé au jeudi à 20 heures , annonce Le Parisien. La bonne solution pour les supporters et les clubs ?

Une colère qui enflait

Selon le journal francilien, la FFF et le diffuseur Ligue 1+ s’orienteraient donc vers une inversion avec la rencontre premium. Plus clinquante, elle serait programmée le samedi en début d’après-midi.…

LT pour SOFOOT.com