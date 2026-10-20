Le Real Madrid réclame de l’argent aux cadors de Premier League

Si vous avez oublié, pas lui ! Le projet de Superligue a émergé en 2021 avec 12 clubs fondateurs, dont 6 évoluent en Premier League. Tombé à l’eau après une vive levée de boucliers contre cette ligue fermée, le projet n’est plus aujourd’hui qu’un vieux cauchemar qui n’attend que de nous hanter à nouveau. Mais en attendant qui va régler la note avancée ? Selon le New York Times , le Real Madrid réclame aux Anglais une partie des 90 millions de dollars avancés.

Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United et Manchester City sont visés

Le club espagnol réclame donc des sous : de l’argent jusqu’ici avancé par son rival barcelonais et par la Juventus pour les coûts promotionnels liés à l’European Super League. Une source du journal indique que l’ensemble de ces coûts pourrait avoisiner les 90 millions de dollars. Parmi les neuf clubs qui ont quitté le projet quelques jours seulement après son annonce, sous la pression de l’UEFA, six sont anglais : les Londoniens Arsenal, Chelsea, Tottenham (oui, oui, à une époque c’était un club qui comptait), ainsi que Liverpool, Manchester United et City. …

LT pour SOFOOT.com