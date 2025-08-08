Voici tout ce qu'il faut savoir sur Ligue 1+

Le championnat de France reprend dans une semaine et l'une des principales attractions sera le lancement de Ligue 1+, la plateforme de la LFP. Ce vendredi, Nicolas De Tavernost et ses équipes ont tenu un point presse et voilà tout ce qu'il faut savoir sur cette « révolution ».

Plus qu’une semaine à ronger son frein. Dans sept jours, les mordus de Ligue 1 pourront mettre fin à leur sevrage, avec la première affiche de la saison : Rennes-Marseille. Et pour ce premier rendez-vous du championnat, les caméras seront braquées sur… les caméras. Ce choc entre Bretons et Phocéens sera aussi le premier test grandeur nature de Ligue 1+, la toute nouvelle plateforme de la Ligue, qui diffusera donc huit des neuf matchs de chaque journée. À une semaine du coup d’envoi, Nicolas De Tavernost, directeur général de LFP Media, Jérôme Cazadieu, directeur éditorial, et toute l’équipe, ont organisé une visioconférence pour faire le tour des questions essentielles entourant les débuts de cette révolution dans le paysage audiovisuel du football français.

Une offre de lancement

D’abord, comment pourra-t-on s’abonner à Ligue 1+ ? Il y aura donc une plateforme et une application mobile sur lesquels il sera possible de souscrire. Mais ce sera possible également sur tous les principaux distributeurs. Tous ? Non, une chaîne d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Comme prévu, Canal+ ne fait pas partie de l’aventure, même si De Tavernost reste ouvert à la négociation, appuyant sur le fait qu’il était dans l’intérêt de la chaîne cryptée et de ses abonnés de rejoindre le mouvement : « Notre porte est ouverte et la balle dans le camp de Canal » . Concernant les prix de l’abonnement, il y aura une offre à 14,99 euros par mois avec engagement de douze mois. Sinon, le tarif grimpera à 19,99 euros pour un mois seul. Point important : sur ces deux offres, il y aura la possibilité d’avoir deux streams en simultané, sur deux appareils différents et deux localisations différentes. Une offre de lancement sera proposée jusque fin août avec 9,99 euros lors des trois premiers mois puis 14,99 euros par mois. Deux tarifs plus économiques seront également disponibles avec un abonnement pour les moins de 26 ans à 9,99 euros par mois et une offre seulement pour les mobiles (tablettes comprises) au même prix. À noter que sur ces deux offres, il ne sera possible de n’avoir qu’un stream.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com