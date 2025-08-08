 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lille devrait récupérer un autre joli chèque
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 15:30

Money is money.

Lille n’en finit plus d’amasser de l’argent. Après la vente de Lucas Chevalier qui va partir pour 40 millions (+ 15 de bonus) au Paris Saint-Germain, les Lillois devraient se séparer d’un nouveau cadre . Selon L’Équipe , Bafodé Diakité risque de s’envoler vers l’Angleterre pour rallier Bournemouth dans les prochains jours.…

L'offre BoursoBank