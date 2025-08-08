 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Florian Thauvin est officiellement lensois
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 15:12

Florian Thauvin est officiellement lensois

Florian Thauvin est officiellement lensois

Et ça fait huit champions du monde 2018 en Ligue 1 !

Même si on nous l’avait un peu spoilé , le dernier épisode du mercato du RC Lens fait plaisir à voir. C’est officiel : Florian Thauvin s’engage ce vendredi avec les Sang et Or jusqu’en 2028 pour un transfert d’environ 6 millions d’euros.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Ter Stegen n’a désormais plus de numéro au Barça
    Ter Stegen n’a désormais plus de numéro au Barça
    information fournie par So Foot 08.08.2025 15:20 

    Il va finir à poil. Entre Marc-André ter Stegen et le Barça , la rupture se consomme petit à petit. En quelques jours, l’international allemand a perdu sa place, son brassard et vient, cette fois-ci, de perdre son numéro. Sur le site officiel, il n’existe plus ... Lire la suite

  • « Je suis certain que le jeune Zlatan vit dans le vieux Zlatan »
    « Je suis certain que le jeune Zlatan vit dans le vieux Zlatan »
    information fournie par So Foot 08.08.2025 14:49 

    Le documentaire Becoming Zlatan , édité par Bac Films en 2015 et réalisé par les frères suédois Fredrik et Magnus Gertten, revient sur les premières années de la star suédoise, à Malmö et à Amsterdam. Fredrik Gertten nous en dit plus sur son travail et analyse ... Lire la suite

  • Après la descente aux enfers d’Ajaccio, le FC 93 Bobigny tente le coup pour intégrer le National
    Après la descente aux enfers d’Ajaccio, le FC 93 Bobigny tente le coup pour intégrer le National
    information fournie par So Foot 08.08.2025 14:33 

    La DNCG ou la FFF aurait mal fait les choses ? Impossible… La chute de l’AC Ajaccio a déjà fait un heureux. Boulogne Côte d’Opale vient tout juste d’être promu après la relégation administrative des Ajacciens. Mais la descente aux enfers des Corses semble interminable ... Lire la suite

  • Rugby: la famille de Medhi Narjissi se recueille sur les lieux du drame
    Rugby: la famille de Medhi Narjissi se recueille sur les lieux du drame
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 14:29 

    Une plaque à l'effigie de Medhi Narjissi a été apposée jeudi par son père sur les hauteurs de la plage sud-africaine où le jeune rugbyman a disparu en mer il y a exactement un an, lors d'un stage avec le XV de France U18.

