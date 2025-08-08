Florian Thauvin est officiellement lensois
Et ça fait huit champions du monde 2018 en Ligue 1 !
Même si on nous l’avait un peu spoilé , le dernier épisode du mercato du RC Lens fait plaisir à voir. C’est officiel : Florian Thauvin s’engage ce vendredi avec les Sang et Or jusqu’en 2028 pour un transfert d’environ 6 millions d’euros.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
