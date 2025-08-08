« Je suis certain que le jeune Zlatan vit dans le vieux Zlatan »

Le documentaire Becoming Zlatan , édité par Bac Films en 2015 et réalisé par les frères suédois Fredrik et Magnus Gertten, revient sur les premières années de la star suédoise, à Malmö et à Amsterdam. Fredrik Gertten nous en dit plus sur son travail et analyse l’évolution d’Ibrahimović. Et plaisir : il est disponible sur Society+.

Dans quel cadre avez-vous tourné les images de ce documentaire Becoming Zlatan , disponible depuis ce vendredi sur Society+ ?

Nous réalisions un film sur le club Malmö FF. De 1999 à 2001, on a tourné ces images. À l’époque, on savait qu’il y avait des conflits entre les jeunes et les vieux joueurs du club. On a demandé à un des jeunes s’il voulait être dans le film. Et c’était Zlatan. Il était décrit comme un très grand talent, mais aussi quelqu’un de trop compliqué à gérer. En réalité, on s’est retrouvé face à jeune homme vraiment charmant. Il était très honnête, sans langue de bois. Alors que la plupart des footballeurs parlent comme des robots. Il avait un mélange de charme et de fierté. Et il y avait toujours un peu de secret autour de lui. C’était un personnage fascinant dès le début.…

Interview publiée initialement le 13 juin 2016.

Propos recueillis par Guillaume Vénétitay pour SOFOOT.com