Ter Stegen n’a désormais plus de numéro au Barça
Il va finir à poil.
Entre Marc-André ter Stegen et le Barça , la rupture se consomme petit à petit. En quelques jours, l’international allemand a perdu sa place, son brassard et vient, cette fois-ci, de perdre son numéro. Sur le site officiel, il n’existe plus dans la liste des joueurs dotés d’un maillot. Pour un type qui, depuis 11 ans, a souvent sauvé le club de naufrages mémorables, la chute est brutale.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
